В Приамурье возбудили уголовное дело о смертельном ДТП с автобусом

Следственный отдел МО МВД России "Мазановский" возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), в отношении водителя автобуса, перевернувшегося на 197-м километре трассы Введеново - Февральск - Экимчан. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по Амурской области.

Напомним, ДТП случилось 2 декабря около часа дня. В транспортном средстве находились 39 человек. Двое получили травмы, один погиб.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.