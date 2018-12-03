Как в Нижнем Новгороде обучают скалолазанию особых детей

Нижегородский проект по адаптивному скалолазанию "Нет недосягаемым высот", направленный на работу с особыми детьми и трудными подростками, стал победителем в номинации лучший старт года на конкурсе инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Нижегородской области "Все - звезды". Церемония прошла в рамках форума "Добро соседства".

Проект "Нет недосягаемых высот" два года подряд (2017-2018) становится победителем конкурса президентских грантов, что позволяет проводить бесплатные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

- Если говорить про количественный показатель, то с начала реализации проекта благополучателей было 500 человек - почти все они ученики коррекционных школ Нижнего Новгорода и области, - рассказал "РГ" директор центра скалолазания "Ладъ" Максим Кавинов. - Если вести речь про качество, то из особых детей мы начинали заниматься с ребятишками с расстройствами аутистического спектра, а теперь со всеми нозологиями - с ментальными нарушениями, синдромом Дауна, ДЦП. У нас даже занимается слепой мальчик с аутизмом. Мы не вчитываемся в диагнозы.

По словам Максима Кавинова, главное - адаптировать спорт под занятия с особыми детьми.

- Если с детьми заниматься постоянно, то успехи будут, - продолжил директор центра скалолазания "Ладъ". - И не важно, чем: скалолазанием или лепкой. Мы развиваем базовые движения у ребят, ведущих крайне малоподвижный образ жизни. Речь не только от особых детях, но и о здоровых, ведь они подвержены гаджетизации. Кстати, в России только 12 процентов детей являются полностью здоровыми.

С этого года центр ведет совместную работу с ННГУ имени Н. И. Лобачевского. С ними проект получил грант, с ними же, точнее, с кафедрой адаптивной физкультуры, разрабатывает - впервые в России - научную программу, которая будет внедрена уже с декабря этого года.

Сейчас остались последние штрихи в проведении исследования и Нижегородский центр скалолазания "Ладъ" покорит новую высоту, продолжив занятия с особыми детьми по научно доказанной системе.

Стоит отметить, что по итогам форума "Добро соседства", а также регионального съезда социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области, СО НКО получили поддержку от руководства региона.

- В ходе общения мы наметили направления, где правительство может участвовать более активно. Я дал поручение проработать возможность многократного увеличения финансовой поддержки социально ориентированных НКО и добровольчества. Уверен, что в 2019 году мы добьемся еще больших результатов, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Комментарий

Ольга Никитина, автор программы "Точка доступа":

- Проведение форума "Добро соседства" для социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих организаций - это маркер того, что наше общество медленно, но верно движется к инклюзии. Очень рада, что глава региона Глеб Никитин неравнодушен к этой теме и нашел время лично поздравить участников конкурса "Все - звезды". Возможное увеличение финансовой поддержки социально ориентированных НКО и добровольческих организаций позволит большему количеству людей с инвалидностью и тем, кто находится в тяжелой жизненной или материальной ситуации, получить бесплатные и качественные услуги. А тем, кто работает в этой сфере, обеспечит дополнительную поддержку и стабильный заработок в наше непростое время.