МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов

Ключи от десяти низкопольных белорусских автобусов переданы управляющей компанией холдинга "БелавтоМАЗ" операторам городских маршрутов общественного пассажирского транспорта Чебоксар. А всего до конца текущего года автостроители отправят в Чувашию около 60 автобусов, сообщается на сайте предприятия.

Первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский отметил, что в Союзном государстве многое делается для укрепления взаимоотношений и достижения результатов в совместных проектах. "Эти автобусы, изготовленные на Минском автомобильном заводе, призваны улучшить транспортное обслуживание в Чебоксарах, позволят быстрее и комфортабельней перевозить пассажиров", - убежден он.

Кстати, в Чебоксарах согласно транспортной реформе, которая стартовала с первого декабря, изменяют 14 автобусных маршрутов. Предусмотрено изменение и структуры автобусного парка: количество автобусов большой и средней вместимости увеличится более чем на 200 единиц, при этом значительно сократится количество микроавтобусов. Это позволит, по мнению городских властей, серьезно разгрузить транспортные потоки, повысить комфорт и безопасность перевозок пассажиров в полумиллионной столице республики.

Заместитель генерального директора белорусского завода Геннадий Скитов убежден, что не только жители Чувашии оценят минские автобусы. Уже в следующем году, прогнозирует он, "их можно будет увидеть в большом количестве во многих городах России".

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, в свою очередь, поблагодарил белорусскую делегацию за расширение взаимовыгодного сотрудничества и оперативное выполнение достигнутых договоренностей.