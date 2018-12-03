Мордовия за три года нарастила объемы экспорта в 2,5 раза

За последние три года объем экспорта из Мордовии вырос в 2,5 раза - с 4 до 10 миллиардов рублей. А за первое полугодие 2018-го этот показатель увеличился еще более чем на треть и превысил 8,5 миллиарда рублей. Произведенные здесь товары покупают 66 стран мира – география поставок охватывает Европу, Азию, Африку, Латинскую Америку и США. При этом республика продает зарубежным партнерам не сырье и энергоносители, а современную, конкурентоспособную на мировом рынке продукцию: от осветительных приборов и лекарств - до кремниевых пластин и оптического волокна.

Лампы для Африки и вагоны для Кубы

По данным Приволжского таможенного управления, внешнеторговый оборот Мордовии по итогам прошлого года вырос на 27,3 процента по сравнению с уровнем 2016-го и достиг 366 миллионов долларов США. При этом объем экспорта увеличился на 35,6 процента и составил 215 миллионов долларов.

Уверенный рост этого показателя отмечается и в текущем году: в январе-июне из региона было экспортировано продукции на 133 миллиона долларов. Республика поставляет железнодорожные вагоны в Казахстан и Узбекистан, Иран и на Кубу, лампы и источники света - в страны СНГ и Африку. Производимая в Мордовии фанера идет в США и Германию, вторичные алюминиевые сплавы, черные и цветные металлы - в Японию, Нидерланды и на Кипр, кремниевые мультикристаллические пластины и оптическое волокно закупает Китай. Кстати, оптоволокно саранского производства успели по достоинству оценить и на европейском рынке - оно поставляется в Беларусь, Польшу, Чехию, Великобританию и Австрию.

- Мы постоянно кого-то догоняем, конкурируем с международными корпорациями. Но, как известно, хуже всего - ждать и догонять, - заметил по этому поводу глава РМ Владимир Волков. - В регионе имеется хорошая производственная база, колоссальный научно-исследовательский потенциал. Поэтому надо идти вперед своей дорогой: разрабатывать и внедрять уникальные наукоемкие приборы, образцы сложной техники, запускать в серийное производство по-настоящему конкурентоспособную продукцию. Необходимо преодолеть излишнюю зависимость от зарубежных технологий. Если ранее основной ориентир был направлен на импортозамещение, то сегодня - на экспорт.

В реестр экспортеров входят 63 предприятия республики. Первое место занимает компания "Плайтерра", специализирующаяся на выпуске фанеры. На долю предприятия приходится около 16 процентов всего мордовского экспорта. Чуть менее - 14 процентов - вклад компании "Хелиос-Ресурс", которая производит компоненты для объектов солнечной энергетики. Выпускаемые в Мордовии модули поставляются в Китай для сборки солнечных панелей, которые в дальнейшем используются при запуске "зеленых" электростанций в России. На третье место вышел производитель железнодорожного подвижного состава - "Рузхиммаш": с его конвейера сходит одиннадцать процентов всей экспортируемой из региона продукции.

В число лидеров входит и отметивший недавно свое трехлетие саранский завод по выпуску телекоммуникационного волокна. На долю "Оптиковолоконных систем" приходится семь процентов республиканского экспорта. После модернизации предприятия, которая намечена на ближайшее время, объемы производства здесь существенно вырастут.

Малому бизнесу дали визу

Помимо крупных компаний, число экспортеров все активнее пополняют представители малого и среднего бизнеса. Власти региона помогают им в этом: в декабре 2016 года в республике заработал Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства РМ. С тех пор центром были организованы бизнес-миссии из Мордовии во Францию, Бурунди, Германию и Сербию, саранские предприятия стали участниками четырех международных выставок, состоялись обучающие семинары. А в ноябре состоялся выезд делегации республики на XXVI Международную выставку-ярмарку в столице Кубы - Гаване.

- Мы должны специально обучать людей, которые будут заниматься выходом на зарубежные рынки. Государство должно помочь таким предприятиям, если мы ставим задачу увеличить наш экспортный потенциал, - подчеркнул глава РМ.

При содействии Центра поддержки экспорта РМ в 2017 году организации малого и среднего бизнеса получили на продвижение своей продукции на зарубежные рынки около шести миллионов рублей. А в первом полугодии 2018-го на эти цели направлено уже более девяти миллионов рублей. При поддержке центра было заключено 49 контрактов на поставку продукции за рубеж - при этом в пяти договорах речь шла об экспорте IT-услуг.

Существенным подспорьем для бизнеса стали меры финансовой и нефинансовой поддержки, оказываемые "Российским экспортным центром" (РЭЦ). Так, на возмещение расходов при реализации экспортных контрактов республиканским предприятиям было предоставлено более 230 миллионов рублей.

Льготный режим

На начало 2018 года внешнеэкономическую деятельность вели 60 предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) Мордовии. Это втрое выше прошлогоднего показателя. Эффективным стимулом для предпринимателей, работающих на зарубежных рынках, стал конкурс "Лучший экспортер".

Кроме того, в Мордовии предприятия-экспортеры пользуются рядом льгот. В частности, компании, где ежеквартальная экспортная выручка составляет не менее 15 процентов от общей выручки организации, освобождаются от уплаты налогов на имущество и прибыль в части, зачисляемой в республиканский бюджет. Ежегодно этой мерой поддержки пользуются от трех до шести предприятий. Только в 2016 году цена вопроса для мордовской казны составила 63 миллиона рублей. Однако получаемый эффект намного превышает такие затраты.

- Дальнейшее увеличение объемов высокотехнологичного экспорта значится в числе стратегических задач для республики. По прогнозам, в ближайшие семь лет этот показатель вырастет минимум в два раза, - резюмировал Владимир Волков.