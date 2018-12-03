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03.12.2018 20:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трактор пролетает над полями

Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
С российских полей в скором времени могут исчезнуть классические тракторы. Некоторые из них смогут заменить грузовые дроны Skyf ("Скиф").
Максимальная грузоподъемность платформы составляет 400 килограммов. Фото: РИА Новости Максимальная грузоподъемность платформы составляет 400 килограммов. Фото: РИА Новости
Максимальная грузоподъемность платформы составляет 400 килограммов. Фото: РИА Новости

Презентация и демо-полеты такого "летающего трактора" прошла в Казани. Сегодня это самый большой в мире мультироторный дрон. Для управления им нужны всего два человека. Обучиться этому сможет любой технически грамотный человек за одну неделю. Причем для этого у него совсем не обязательно должно быть высшее образование.

Максимальная грузоподъемность платформы составляет 400 килограммов. С грузом 50 килограммов такой аппарат может пролететь до 350 километров. Максимальная длительность полета без дозаправки - восемь часов. Заправляется дрон бензином Аи-95. Расход топлива - примерно 30 литров в час.

Как уточнил генеральный директор Skyf Александр Тимофеев, пока основное назначение дрона - сельхозработы. Он сможет опылять поля в круглосуточном режиме. В среднем "трактор" может за раз поднять 250 литров "химии" или удобрений для обработки полей. Этого хватит примерно на 25 гектаров посевов, то есть средний расход - 10 литров на гектар. В среднем 25 гектаров дрон может обработать за полчаса.

Фото: "Вести КАМАЗа"
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Как заверяют разработчики, эта техника эффективнее и ее работа обходится в несколько раз дешевле, чем даже самого маленького самолета для сельхозавиации, поскольку любому самолету нужна взлетная полоса, он летает выше и быстрее, из-за чего точность распыления может пострадать, а расход "химии" будет больше.

Кроме того, самолеты не обрабатывают поля ночами, а дрону это под силу. Высота его полета может быть три-пять метров, максимум - 35 метров. Можно поднять дрон и выше, до полутора километров, если поставить перед ним другие, не сельскохозяйственные задачи.

Первые пять аппаратов полетят над полями Татарстана уже в 2019 году. В 2020 году предполагается выпустить сто таких аппаратов. Заказчики есть уже сегодня - и в других регионах, и за границей, поскольку аналогов изобретению в мире пока нет.

По словам вице-премьера Республики Татарстан Романа Шайхутдинова, "в России есть прорывные технологии, которые не дадут нам отставать. Наши изделия намного качественнее и намного более продвинутые, чем в том же Китае. Вопрос - в их коммерциализации".

В перспективе подобные дроны смогут не только выполнять сложные сельхозработы, но и тушить пожары или совершать грузовые перевозки.

"Мы убедились, что беспилотное будущее наступило. При этом мы идем в это будущее по-своему, - заявил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. - Наш грузовой беспилотник летает на доступном топливе - бензиновом. Российской зимой в суровых условиях дрон с питанием от аккумулятора не продержится в воздухе и 20 минут, или ему нужны будут очень дорогие аккумуляторы. А в полях зарядок нет. Представленное Skyf решение - использование доступного топлива - открывает принципиально новые рынки, которые зарубежной пластиковой продукции на электронных батарейках недоступны. Надеемся, что SKYF станет не только самым большим, но и эффективным летающим трактором. И что дроны будут привычным явлением сельского пейзажа не только в России, но и по всему миру. Это прекрасный экспортный продукт. Мы готовы в это инвестировать".

Экономика АПК Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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