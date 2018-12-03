Состоялась премьера фильма "Бабочка", снятого по рассказу нижегородки

Фильм "Бабочка" режиссера Максима Комлева презентован в Белом зале кино в Москве. В основу картины лег автобиографичный рассказ нижегородки Светланы Рашванд, воспитывающей дочку с синдромом Дауна.

Светлана - мама троих детей, она работает заместителем председателя по развитию Инновационного центра "Сияние". И как признается сама, никак не связана с литературой, а съемка фильма по ее рассказу - просто счастливый случай.

Вот уже 8 лет Светлана растит своего третьего ребенка - дочку Анечку. Она родилась с синдромом Дауна, когда женщине было 33 года. Пока в роддоме мамы с похожими детками писали отказ от новорожденных, Светлана крепче прижимала малышку к себе.

- Люди из моего окружения очень быстро помогли мне принять эту ситуацию и понять, что я могу быть счастлива. Ребенок с синдромом Дауна сделал мою жизнь счастливой, - признается она.

Автобиографичный рассказ "Картина, которая спасла жизнь, или Знаки судьбы" Светлана Рашванд написала, придя на проект учредителя тренинг-центра "Практика" Нины Зверевой, три года назад. Потом прочитала его перед публикой на литературном проекте "Внеклассные чтения" и получила серьезный эмоциональный отклик. Затем последовало предложение опубликовать его в книге "Как общаться с солнечными детьми" в соавторстве с Ириной Хакамадой, Эвелиной Бледанс и известными родителями детей с синдромом Дауна. Книга разошлась по всей стране и помогла многим принять своих деток такими, какие они есть.

Московский режиссер Михаил Комлев прочитал книгу и решил снять картину "Бабочка" именно по рассказу Светланы Рашванд. Съемка этого фильма была удивительна, ведь она не потребовала серьезных финансовых вложений. Все актеры, снявшиеся в нем, согласились сделать это бесплатно. Среди них - Елена Захарова, Сергей Горобченко, Жанна Эппле, Ольга Тумайкина, Эвелина Бледанс, Анабелла Посохова, Слава Осинин, Максим Темный, Полина Давыдова, Влад Ситдиков.

Сейчас режиссер признается: чтобы фильм отправился по международным фестивалям, нужна финансовая поддержка.

- Надеюсь, что мы преодолеем и этот барьер. Любите друг друга и помните, что каждый из нас имеет право жить! - написал он в своей ленте в соцсети.