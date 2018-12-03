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03.12.2018 15:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии после матча подрались юные хоккеисты и их родители

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Видео массовой драки, произошедшей после матча детской хоккейной лиги в Стерлитамаке, бурно обсуждается в соцсетях.

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Зачинщиками потасовки стали девятилетние игроки стерлитамакской команды "Орлан-1" и уфимской "Салават Юлаев-2". Специалисты говорят: подобные стычки между хоккеистами - привычное дело, однако в этот раз на лед вышли родители игроков. Сначала взрослые вроде пытались разнять дерущихся, а затем и сами вступили в кулачный бой. При этом из зала доносились поощрительные возгласы женщин.

Скорее всего отвечать за массовую потасовку будут наставники команд. Другое дело, что организаторы мероприятия со своей стороны не сумели удержать родителей за пределами хоккейного поля.

Кстати, по итогам второго тура детского Чемпионата по хоккею среди команд 2009 года рождения, подравшиеся команды заняли второе и третье места. ХК "Орлан-1" стал вторым, а "Салават Юлаев-2" соответственно третьим.

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