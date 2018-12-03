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03.12.2018 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми осудили мошенников, обналичивших более миллиарда рублей

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Сегодня Ленинский районный суд признал виновными нескольких участников преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием финансовых средств с помощью подконтрольных фирм-однодневок.

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Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, злоумышленники совершали мнимые сделки под видом реальных. Таким образом, они помогали вывести финансовые средства частных предприятий из-под налогообложения. За год преступная группа, по оценкам следствия, обналичила более одного миллиарда рублей.

Трех организаторов преступного сообщества суд приговорил к лишению свободы на сроки от девяти с половиной до десяти с половиной лет и крупным штрафам. Еще десять фигурантов уголовного дела были признаны судом участниками преступного сообщества и осуждены на сроки лишения свободы от четырех с половиной до пяти лет и десяти месяцев.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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