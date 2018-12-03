В руководстве Башкирии произошли новые отставки

В понедельник свои посты покинули премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов и министр образования Гульназ Шафикова. Рустэм Марданов возглавлял правительство с 2015 года. Его отставка стала добровольной.

Рустэм Марданов сообщил, что принял решение вернуться в систему Центрального банка Российской Федерации, где он работал с 1994 года. "Это было желание Марданова. Честно признаюсь, я его отговаривал", - прокомментировал врио главы республики Радий Хабиров уход премьера. Он поблагодарил Рустэма Марданова за "хорошую и беспристрастную работу" и вручил ему орден Салавата Юлаева.

Имя нового премьер-министра республики еще не названо. По всей вероятности, руководство Башкирии будет совмещать две обязанности.

Рустэм Марданов принял решение вернуться в систему Центробанка РФ

Но если Рустэм Марданов ушел красиво, то об экс-министре образования Гульназ Шафиковой, печально известной своей безграмотностью, этого сказать нельзя. Вокруг нее разгорается очередной скандал. Министр, напомним, широко прославилась после того, как опубликовала в соцсети пост с несколькими ошибками: "Питер навИвает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытиЕ всероссийского конкурса "Учитель года-2018". После того, как чиновнице указали на ошибки, запись со своей страницы она удалила, а затем решила сделать хорошую мину при плохой игре, написав, что это был эксперимент. Впоследствии чиновницу также обвинили в том, что она использовала в соцсетях чужой текст, не дав ссылки на автора.

По одной из версий, Гульназ Шафикова станет ректором Института развития образования РБ. Однако против этого назначения выступили сотрудники учреждения. Как сообщила "РГ" начальник орготдела института Асия Ишемгулова, в понедельник, как только стало известно, что и.о. министра образования назначен Айбулат Хажин, состоялось внеочередное собрание трудового коллектива с участием 70 процентов сотрудников. "Считать речевую безграмотность и плагиат, в которых уличили Шафикову, порочащими честь и достоинство руководителя министерства образования и доктора наук", - отмечается в резолюции собрания. Коллектив принял обращение к правительству и министерству образования с протестом против назначения бывшего министра на любую должность в институте, так как она дискредитировала себя как руководитель и специалист. В частности, коллектив опасается, что ее назначение руководителем института может усугубить ситуацию в образовательной сфере региона.