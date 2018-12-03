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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кто с орденом, а кто-то со скандалом

В руководстве Башкирии произошли новые отставки
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
В понедельник свои посты покинули премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов и министр образования Гульназ Шафикова. Рустэм Марданов возглавлял правительство с 2015 года. Его отставка стала добровольной.

Рустэм Марданов сообщил, что принял решение вернуться в систему Центрального банка Российской Федерации, где он работал с 1994 года. "Это было желание Марданова. Честно признаюсь, я его отговаривал", - прокомментировал врио главы республики Радий Хабиров уход премьера. Он поблагодарил Рустэма Марданова за "хорошую и беспристрастную работу" и вручил ему орден Салавата Юлаева.

Имя нового премьер-министра республики еще не названо. По всей вероятности, руководство Башкирии будет совмещать две обязанности.

Рустэм Марданов принял решение вернуться в систему Центробанка РФ

Но если Рустэм Марданов ушел красиво, то об экс-министре образования Гульназ Шафиковой, печально известной своей безграмотностью, этого сказать нельзя. Вокруг нее разгорается очередной скандал. Министр, напомним, широко прославилась после того, как опубликовала в соцсети пост с несколькими ошибками: "Питер навИвает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытиЕ всероссийского конкурса "Учитель года-2018". После того, как чиновнице указали на ошибки, запись со своей страницы она удалила, а затем решила сделать хорошую мину при плохой игре, написав, что это был эксперимент. Впоследствии чиновницу также обвинили в том, что она использовала в соцсетях чужой текст, не дав ссылки на автора.

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По одной из версий, Гульназ Шафикова станет ректором Института развития образования РБ. Однако против этого назначения выступили сотрудники учреждения. Как сообщила "РГ" начальник орготдела института Асия Ишемгулова, в понедельник, как только стало известно, что и.о. министра образования назначен Айбулат Хажин, состоялось внеочередное собрание трудового коллектива с участием 70 процентов сотрудников. "Считать речевую безграмотность и плагиат, в которых уличили Шафикову, порочащими честь и достоинство руководителя министерства образования и доктора наук", - отмечается в резолюции собрания. Коллектив принял обращение к правительству и министерству образования с протестом против назначения бывшего министра на любую должность в институте, так как она дискредитировала себя как руководитель и специалист. В частности, коллектив опасается, что ее назначение руководителем института может усугубить ситуацию в образовательной сфере региона.

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