В Саранске презентовали проект "Старшее поколение - наше будущее"

В Мордовии приступили к реализации проекта "Старшее поколение - наше будущее" по оказанию социально-психологической помощи пожилым людям. Он будет запущен на базе 17 государственных стационарных учреждений республики.

Соответствующие соглашения были подписаны на состоявшемся в Саранском доме-интернате для престарелых и инвалидов рабочем совещании с участием представителей министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, а также директоров подведомственных учреждений. В рамках встречи прошла презентация проекта.

Напомним, что разработанный Центром науки, аналитики, образовательных и социальных технологий "Научный ресурс" и минсоцзащиты населения РМ совместно с сотрудниками Корпорации развития РМ проект программы "Старшее поколение - наше будущее" завоевал президентский грант в 2,7 миллиона рублей.

Как отмечалось на совещании, вопрос оказания психологической помощи пожилым людям сегодня особенно актуален.

- Это дополнительная поддержка людей, которые находятся в стационарных учреждениях, позволяющая улучшить их социализацию, - подчеркнул замминистра соцзащиты, труда и занятости Вячеслав Томилин.

Руководитель проекта Светлана Кочеткова Светлана представила свою команду, в которую вошли представитель Корпорации развития РМ Сергей Нестеров и Анна Солдатова из "Научного ресурса", а также действующие психологи: Вадим Самылин, Людмила Слугина, Юлия Пинясова и Надежда Дорожкина. В течение года намечено проведение групповых занятий. В проекте будут участвовать 17 домов-интернатов для представителей старшего поколения из 13 районов республики и Саранска. Планируется организовать более 748 выездных встреч с вовлечением до 100 процентов находящихся в этих учреждениях пожилых людей. Занятия будут проходить регулярно - по четыре полуторачасовых психотерапевтических сессии ежемесячно. Курс включает в себя арт- и музыкально-танцевальную терапию, гимнастику для мозга, дыхательные практики и т.п.

По итогам проведенных мероприятий с учетом результатов психологического патронажа будет получен социально-психологический профиль групп пожилых людей, что позволит разработать модель комплексной работы психолога.

По замыслу авторов проекта, реализация программы поможет вывести на новый уровень качество оказания социально-психологической помощи людям старшего возраста и их социализацию в обществе. В дальнейшем полученный опыт можно будет распространить в стационарных учреждениях для пожилых не только Мордовии, но и регионов ПФО.

