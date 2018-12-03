В Тольятти объявили в розыск мужчину, нападавшего с ножом на женщин

В Тольятти возбуждены уголовные дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Полиция объявила в розыск подозреваемого.

Об этом сообщила сегодня, в понедельник, 3 декабря, пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Как уточнил источник "РГ" в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено в связи с нападениями на женщин, которые произошли в городе 30 ноября и 1 декабря. По словам источника, на женщин нападал мужчина с ножом, обе пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, за обоими эпизодами стоит один и тот же человек.

На сайте ведомства размещены фотография молодого человека и видео с подозреваемым. Мужчина ростом до 170 сантиметров, худощавого телосложения, одет в куртку горчичного цвета, синие джинсы, на голове - темная вязаная шапка. Уголовные дела возбуждены по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Все тольяттинские правоохранители ориентированы на поиск подозреваемого, которого в соцсетях уже называют маньяком.