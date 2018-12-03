В Удмуртии в гаражах нашли тела трех мужчин

В удмуртском городе Воткинске сегодня утром в одном из гаражей пятого кооператива нашли тела троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Среди них 51-летний владелец строения и двое погибших в возрасте 29 и 38 лет. Обстановка, в которой их нашли, говорит о том, что перед смертью они выпивали.

По факту происшествия началась доследственная проверка. Чтобы установить точную причину смерти, проводится судебно-медицинская экспертиза. Также опрашиваются родственники погибших и выясняются обстоятельства трагедии.