Самый быстротающий ледник России изучат с помощью дронов

Томские географы разработали новую методику исследования процесса таяния ледников с помощью беспилотников.

Дроны уже ведут наблюдение за несколькими крупными объектами, которые находятся в горах Алтая - ледниками Водопадным, Большим и Малым Актру.

- Скорость таяния последнего очень высока. За год он отступает на десятки метров, в ближайшее время Малый Актру может поставить антирекорд и отступить на сто метров и более, -рассказывает руководитель научного проекта доцент ТГУ Александр Ерофеев.

Беспилотные летательные аппараты ученые используют для получения информации о характере и динамике изменений.

- На основе материалов аэрофотосъемки с помощью специального программного обеспечения географы строят детальные карты и трехмерные модели отступающих языков ледников, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета. - Модели отражают микронеровности рельефа языка ледника с их точной геопривязкой. Сравнение таких данных, полученных в разные годы, позволит выявить динамику изменения объемов ледникового покрова.

Исследователи отмечают, что таяние ледников является не только индикатором изменения климата, но и отправной точкой для новых природных катаклизмов. Например, повышения уровня мирового океана, изменения температуры воды и концентрации соли в морях. Методика томских географов позволит прогнозировать дальнейшее поведение ледников