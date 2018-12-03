В Сибири работники депо незаконно продавали тормозные колодки

Перед судом в Новосибирской области предстанет преступная группа, состоящая из работников сервисного предприятия, обслуживающего железнодорожные тепловозы и локомотивы. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, фигуранты похитили и продали вверенные предприятию тормозные колодки.

Все четверо обвиняются в присвоении или растрате чужого имущества, совершенном группой лиц. Кроме того, предполагаемый организатор незаконного "бизнеса" обвиняется в даче взятки должностному лицу. Всего следователи приписывают криминальному квартету шесть эпизодов растраты чужого имущества в крупном размере и один факт покушения на растрату чужого имущества в особо крупном размере.

По предварительным данным, в прошлом году руководитель сервисного депо похищал тормозные колодки вместе со своим заместителем, а также начальником отдела по материально техническому снабжению и старшим мастером участка текущего ремонта электровозов. После этого важные узлы железнодорожных составов были незаконно проданы.

Каждому из участников преступной группировки теперь грозит до десяти лет лишения свободы. В скором времени суд начнет рассмотрение дела по существу. В отношении заместителя начальника по планированию и контролю ремонта эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск в суд направлено дело о получении взятки должностным лицом в значительном размере.