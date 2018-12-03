В Томске экстренно сел самолет с потерявшей сознание пассажиркой

В томском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет, следующий рейсом Чита - Москва. Находящаяся на борту пассажирка потеряла сознание.

Решение об экстренной посадке принял экипаж лайнера. 56-летней пассажирке стало плохо во время полета. До момента приземления первую помощь ей оказывал экипаж. Самолет встречала реанимационная бригада.

Медикам удалось спасти пассажирку.

- Бригада "скорой" вывела пациентку из состояния клинической смерти и доставила в клинику СибГМУ, - сообщает пресс-служба администрации Томской области. - Во время транспортировки проводился мониторинг жизненно важных функций организма, искусственная вентиляция легких.

Пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.