Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Актер Жерар Депардье официально оформил прописку в Новосибирске. К звезде приезжал сотрудник МФЦ - в области предоставляется услуга выездной регистрации.

Информацию подтвердила РИА Новости представитель и деловой партнер артиста Юлия Мосман.

Звездный гость также посетил Новосибирский государственный театр оперы и балета. Депардье встречали представители министерства культуры области и руководители театра.

- Для артиста была организована небольшая экскурсия по театру, он походил, посмотрел. Высказал восхищение архитектурой здания, репертуаром, - рассказали "РГ" в пресс-службе театра.

О крупнейшем музыкальном театре России г-ну Депардье рассказал главный режиссер НОВАТ Вячеслав Стародубцев. На память артисту подарили юбилейные монеты с изображением Новосибирска.

Затем Жерар Депардье ознакомился с другими достопримечательностями города и был замечен в ресторане, где попробовал мясные деликатесы, пельмени, закуски, а также презентовал бутылку водки собственного производства.

Во вторник, как ожидается, Депардье встретится с руководством области.