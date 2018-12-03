Производители минеральной воды на Ставрополье предлагают ввести маркировку на свою продукции так же, как это уже сделано с другими товарами, которые часто подделываются: лекарствами, шубами, алкоголем. С помощью цифровой маркировки в регионе планируют бороться с засильем контрафакта на полках супермаркетов.

Борьба с контрафактом на рынке минералки становится головной болью. Силовики недавно накрыли дельцов, которые наладили выпуск поддельной минералки "Ессентуки 17". Продать в торговые сети удалось около 17 миллионов бутылок. Ущерб правообладателям составил 400 миллионов рублей.

Приезжающие на Кавказские Минеральные Воды туристы обычно проходят здесь лечение. Потребитель отдыхает на курорте, потом приезжает в свой регион и заинтересован получить именно ту воду, которую он пил в бювете. Один из способов обеспечить это - цифровая маркировка. Сейчас ее предлагают ввести в качестве добровольного пилотного проекта.

- Вообще, введение маркировки минеральных вод нельзя назвать каким-то новым веянием. Маркировка уже применяется в Армении и Беларуси. Это правильные действия, и потребитель, взяв в руки бутилированную продукцию, может быть уверен, что это вода четко была прослежена от скважины, завода и непосредственно до торговой сети. Многие сравнивают эту систему с ЕГАИС. Еще есть опасения, что появится дополнительная финансовая нагрузка на производителя минеральной воды, на заводы разлива, но мы считаем, что это не так, и потребитель будет готов переплатить за качественный продукт, - рассказал "РГ" руководитель АО "Кавминкурортресурсы" Евгений Левицкий.

Именно минералку "Ессентуки" сейчас подделывают больше всего в России. Право на законный розлив "Ессентуки N 4" и "Ессентуки N 17" имеют только два предприятия в стране, при этом на рынке зафиксировано 19 компаний-бутиляторов, реализующих свою продукцию под видом этих вод. По многим из них уже вынесены судебные решения, а в отношении одного - возбуждено уголовное дело.

Проблемы с качеством минеральной воды возникают и от превышения уровня добычи. Один из наглядных примеров - ситуация на Кисловодском месторождении. По результатам проверки Росприроднадзора по СКФО установлен факт превышения разрешенных уровней добычи от 150 до 400 процентов. Превышение в четыре раза может иметь самые негативные последствия для состояния вод.

На Ставрополье предложили выход и из этой ситуации - обязательная пломбировка приборов учета. Проблема была озвучена на прошедшем в Москве VI Международном форуме "Антиконтрафакт". В отличие от систем водоснабжения населения, здесь есть серьезный пробел в нормативном регулировании пломбировки приборов учета. Действующее законодательство определило, что добыча должна вестись с их использованием, но при этом четкого требования пломбировки с участием представителей государственных и контрольно-надзорных органов нет.

Тем временем

Роскачество при исследовании бутилированной негазированной воды 58 торговых марок и тестирования ее по ста показателям безопасности и качества сделало любопытные выводы.

Например, по словам замруководителя Роскачества Марии Сапунцовой, качество воды зависит от производственных мощностей производителя в части очистки и минерализации бутилированной питьевой воды, а не от места происхождения. Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников.

Знака качества оказалась достойна вода девяти брендов из 58. В то же время разного рода нарушения действующего законодательства были найдены в 12 случаях. Согласно результатам испытаний, лишь в трех товарах из 58 были выявлены отклонения по безопасности. В 9 случаях было отмечено несоответствие заявленным на маркировке свойствам или категории.

Подготовила Марина Гусенко