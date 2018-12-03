Милонов попросил Деда Мороза обложить налогом срубленные ели

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обложить дополнительными пошлинами срубленные к Новому году ели. Свое обращение парламентарий направил в министерство природных ресурсов и на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг.

Как сообщили "РГ" в аппарате парламентария, обеспокоенность Милонова вызывает тот факт, что ежегодно в конце декабря по всей стране вырубается большое количество елей.

Спустя неделю-полторы деревья оказываются на свалках, что, как считает парламентарий, наносит значительный ущерб окружающей среде.

Милонов предлагает обложить срубленные деревья дополнительным налогом, который должен обладать заградительной функцией. Идея в том, чтобы на елочных базарах преобладали не срубленные елки, а деревья в горшках.

На вопрос, почему среди получателей обращения значится Дед Мороз, в аппарате депутата отмечают, что новогодний волшебник пользуется большим уважением среди взрослых и детей и надеются, что если он разделит позицию насчет елей, то тогда вырубать деревья будут меньше.

К слову, сам Дед Мороз неоднократно заявлял, что он против вырубки елей и советовал гражданам покупать деревья в горшках, а потом высаживать их на своих садовых участках.