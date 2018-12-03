На экс-замначальника УГИБДД Мурманской области завели уголовное дело

Бывшего заместителя начальника УГИБДД Мурманской области заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В ведомстве отмечают, что преступление, вменяемое экс-полицейскому было совершено в то время, когда подозреваемый занимал должность начальника отдела ГИБДД в Мончегорске.

- По версии следствия, в феврале 2015 года подозреваемый изготовил фиктивный документ и поставил поддельную подпись от имени гражданина при регистрации транспортного средства, - отметили в пресс-службе. - Согласно материалам дела, полицейский действовал из личной заинтересованности.

С тех пор он успел дослужиться до заместителя начальника регионального УГИБДД. Однако в октябре 2018 года офицер был уволен по итогам служебной проверки "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".