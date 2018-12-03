Скончался писатель Андрей Битов

В Москве в больнице имени Баумана на 82-м году жизни скончался известный писатель Андрей Битов, сообщила на своей странице в Facebook литературный критик Галина Юзефович.

Имя Андрея Битова хорошо известно российским любителям литературы. Он родился в Ленинграде, в детстве пережил страшную блокадную зиму 1941-1942 годов, сохранил воспоминания об эвакуации на Урал и в Узбекистан.

После прорыва блокады семья Битовых вернулась в Ленинград, учился будущий писатель на факультете геологоразведки Ленинградского горного института. Первые рассказы были опубликованы в сборнике институтского литобъединения в 1957 году.

С начала 1960-х годов Битов стал печататься в литературных журналах на постоянной основе, но большинство его произведений выходили в самостоятельно издаваемых сборниках. Так, в 1971 году он выпустил роман "Пушкинский дом", первоначально он распространялся через самиздат.

В 1978 году книгу опубликовали в США. На полках советских книжных магазинов роман появился лишь в 1987 году, когда произведения Битова перестали считаться крамольными.

С начала девяностых писатель занялся преподаванием и общественной деятельностью. Его последний роман "Преподаватель симметрии" увидел свет в 2008 году.