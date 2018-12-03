С 6 по 9 декабря в Архангельске пройдет II Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN. Возможность приобщиться к фестивалю будет и у жителей двух других городов Архангельской области — Северодвинска и Новодвинска. За четыре дня кинофорум покажет более 50 фильмов и примет более 100 гостей. Вход на большинство площадок свободный.

Этот фестиваль, объединяя арктические страны, создает общее пространство "северного кинематографа". Участником может стать фильм, представляющий как Россию, так и страны Северной Европы и Северной Америки. Конкурсная программа форума состоит из трех направлений: игровое полнометражное кино, игровое короткометражное кино и документальное кино; у каждого из направлений свой состав жюри. Внеконкурсная программа включает ретроспективы, фильмы для детей, творческие встречи и дискуссии.

Откроется фестиваль 6 декабря в 18:00 перед кинокомплексом "Русь". Шествие по красной дорожке возглавит почётный президент ARCTIC OPEN Игорь Угольников. Также по "звездной" дорожке пройдут актёр и председатель жюри художественных фильмов Алексей Агранович, председатель жюри документального кино, шведский режиссер Гунилла Брески, актеры, режиссеры, продюсеры. После церемонии зрители увидят российскую премьеру исландского фильма "Затерянные во льдах" (режиссер - Джо Пенна). Мировая премьера этой драмы в жанре survival movie ("фильм о выживании") состоялась в этом году в Каннах.

В качестве председателя жюри короткого метра на фестиваль приедет исландец Дагур Кари Петурссон - один из самых известных режиссеров стран Северной Европы, которого российский зритель знает, в частности, по фильму "Ной - белая ворона". В рамках фестиваля пройдут ретроспектива фильмов режиссера и творческие встречи с ним. Также со зрителями встретятся актриса Виктория Толстоганова, кинорежиссеры Оксана Карас и Михаил Сегал, актер и режиссер Эрик Пол Эриксон.

Фильмом закрытия фестиваля станет российско-якутская "Царь-птица" режиссера Эдуарда Новикова, получившая в этом году главный приз Московского Международного кинофестиваля. Церемония закрытия пройдет 9 декабря в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.