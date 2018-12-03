В Эрмитаже посетителям разрешат трогать руками копии экспонатов

В государственном Эрмитаже расширят перечень экспонатов, которые посетители смогут трогать руками. Это будут копии мировых шедевров скульптуры и живописи.

Как сообщили "РГ" в Эрмитаже, об экспонатах, к которым можно прикасаться, сообщил во время интернет-встречи с любителями искусства директор музея Михаил Пиотровский. Основная цель такого начинания - помочь познакомиться с экспозицией людям, у которых нарушено зрение.

- Трогать произведения руками - это мечта всех зрителей, не только незрячих, - отметил Михаил Пиотровский в ходе интернет-встречи. - Во Флоренции, например, с этой целью рядом с подлинниками шедевров выставляют их копии, реплики.

Эрмитаж также начал использовать такую практику. Например, выставку Лейденской коллекции, представленную в залах Зимнего дворца, музей дополнил 3D-копией автопортрета Рембрадта, которую разрешается потрогать каждому посетителю.

- Доступность музея - одна из важных тем, - подчеркнул Михаил Пиотровский. - Расширяя доступность для людей с особыми потребностями - проблемами зрения, слуха, передвижения, мы делаем музей доступнее для всех посетителей. Это важно. Ведь не только слепой человек хочет потрогать скульптуру.