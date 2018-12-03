В Петербурге появился "Человек из Подольска"

Петербургский театр "Приют комедианта" пополнил репертуар новой постановкой. Спектакль "Человек из Подольска" выпустил известный режиссер Михаил Бычков, основатель и художественный руководитель Воронежского Камерного театра, а также Международного Платоновского фестиваля искусств.

Пьесу Дмитрия Данилова поставили сейчас в Москве (Театр.doc, "Практика"), Челябинске, Самаре, Ярославле, Красноярске, Иркутске, Новосибирске… - по всей России и в Беларуси, Германии.

В Петербурге в ноябре премьера прошла сразу в двух театрах. В чем же феномен, секрет такого успеха? К слову, это дебютная пьеса прозаика и поэта Данилова, за нее он получил "Золотую маску" - 2018.

Данилов - лауреат нескольких российских и зарубежных литературных премий, дважды финалист премии "Большая книга" - 2011 (роман "Горизонтальное положение") и 2013 (роман "Описание города").

Автор говорит, что пьеса "Человек из Подольска" - "о нашей ненаблюдательности, о том, что почти всегда мы не замечаем ничего интересного, красивого в окружающей нас реальности". Но режиссеры трактуют ее по-разному. Комедия, мрачная сатира. "Абсурд какой-то в одном действии", - написали, например, в программке в Челябинске. То ли это абсурд, то ли страшная реальность? Бред какой-то, галиматья, дурдом - думает главный герой о ситуации, в которой очутился. Житель подмосковного Подольска, молодой человек, которого задержала полиция. Хотя он трезв, аккуратен, документы в порядке, парню устроили допрос. Не за преступление, а просто так, "разгоняя тоску бытия". Психологическое расследование.

- Идет допрос. "Назовите численность населения Подольска". Вроде бы, резонно - ты должен знать все о родном городе. А, с другой стороны, зачем тебе это знать? И вот тебя уже учат, как именно надо любить Родину... - комментирует исполнитель главной роли Дмитрий Лысенков. - И мой герой, и полицейские говорят верные, адекватные вещи, но абсолютно противоположные, и им не сойтись в одной точке, не поладить. Полярные взгляды на нашу действительность. Правда посередине. Какие варианты? Либо превратят парня в животное и будут использовать в своих целях так же, как Человека из Мытищ, либо, быть может, Человек из Подольска прозреет, но это уже за пределами текста пьесы.

- С пьесой вышло довольно удачно, потому что она играбельная. Ее интересно играть, а каждый режиссер видит пьесу по-разному, - говорит автор Дмитрий Данилов. - Я видел уже несколько постановок. Часто трактовки удивляют. И это, по-моему, нормально. Чем больше трактовок у текста, тем он интереснее. Например, я даже не думал о том, чтобы вложить в пьесу политический смысл, а многие увидели в ней некую метафору государственного насилия, полицейского беспредела. Да, действительно в России есть полицейский произвол, но меня другая тема волновала - нашей ненаблюдательности, тема восприятия реальности, насколько мы внимательны к окружающему нас миру. Хотя тема психологического насилия тоже интересна. Это действительно абсурд. В жизни такого не бывает. Человеку из Подольска сочувствуешь в любой постановке. Правда, он везде разный. Где-то униженный и растоптанный, где-то пытается сопротивляться, где-то - вообще какой-то пофигист. Большинство зрителей, наверное, ассоциируют себя с ним. Потому что каждый из нас может попасть в полицию, оказаться на его месте. Вот полицейскими мы вряд ли будем.

В Петербурге играют точно по тексту, наиболее близко к тому, что я сочинил, когда писал пьесу. Это очень крутой, просто потрясающий спектакль. Я представлял себе героев именно такими, как у Михаила Бычкова.

- Пьеса Данилова дает режиссеру возможность неоднозначного высказывания, по-своему толковать и трактовать ее, - считает режиссер Михаил Бычков. - Здесь все с вопросом, все несколько сложнее, интереснее, нежели "этот герой - плохой, а тот - хороший среди плохих". Ты не понимаешь, чем закончится спектакль даже за пять минут до финала. Современные пьесы бывают талантливыми, искренними, но часто они довольно однозначны. А тут есть объем, парадокс и абсурд, который мы всегда любили в театре - в пьесах Мрожека, Беккета, Ионеско. В "Человеке из Подольска" можно поговорить об абсурде нашей жизни. Это абсурд хорошего качества, и он меня трогает, не оставляет равнодушным.

Актер Дмитрий Лысенков до недавнего времени состоял в труппе Александринского театра, а начинал в Театре имени Ленсовета, выпускник курса Владислава Пази и Юрия Бутусова. Сегодня, как он говорит, "в свободном полете", снимается в кино.

- Пьеса про нас, нашу жизнь. Она актуальна, поэтому ее сейчас всюду ставят. Безусловно, "играбельна" - актерам есть что играть. Не "чернушная", как многие современные пьесы, обладает юмором, понятным любому зрителю, а потому "смотрибельна". Подобные роли я прежде играл разве только в пьесах Гоголя. Мне кажется, "Человек из Подольска" - хорошее продолжение традиций великого комедиографа. Пьеса об абсурде нашей жизни. Здесь интересно играть любую роль, - рассказал актер корреспонденту "РГ". - Прелесть этой роли для меня в том, что Человек из Подольска - персонаж ведомый. Не мотор действия, "паровоз", как в других постановках, где я играл. Здесь его тащат, им манипулируют, заставляют что-то делать (петь, плясать, повторять глупости). В этом смысле интересно играть сцены, не вставая со стула.

В спектакле заняты в ролях полицейских заслуженные артисты РФ Сергей Власов (актер МДТ - Театра Европы) и Марина Солопченко. В роли Человека из Мытищ - актер Женя Анисимов. Еще одного полицейского сыграл Виталий Кононов.

- Это спектакль для тех, кто постоянно чем-то недоволен - сырым климатом, скучной работой, безучастным мужем или женой, унылой жизнью. Возможно, именно им стоит побывать в том самом отделении полиции, куда попал "Человек из Подольска", - советует "Приют комедианта".

Из интервью

Вторая ваша пьеса - "Сережа очень тупой" - тоже пошла по стране, завлиты ее знают.

Дмитрий Данилов: Да, уже есть три постановки. А пьесу "Свидетельские показания" поставил красноярский "Театр на крыше". Кстати, петербургский режиссер Семен Александровский. Спектакль будет представлен на фестивале "Маска Плюс". Буду ли писать еще? Но это ведь такое дело - если идеи будут.