В Петербурге пройдет "Рождественский парад"

С 8 по 18 декабря в Петербурге пройдет XXV Международный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад". В конкурсной программе 21 спектакль, вход на все постановки свободный.

Конкурсные показы уже начались. Так, 2 декабря театр "За Черной речкой" представил спектакль "Слезы капали" в оригинальной трактовке Романа Габриа, 6 декабря зрители увидят постановку "Квартира". Спектакль создан камерным театром Малышицкого, режиссер - Владимир Левицкий.

Показы будут проходить в Доме актера, на малых сценах Театра имени Комиссаржевской и театра-фестиваля "Балтийский дом".

Торжественное открытие "Рождественского парада" состоится 18 декабря в 19.00 в Большом зале Дома актера имени Станиславского. Зрители увидят спектакль "Фантазии Фарятьева", поставленный "Новым театром" из Воронежа.

В этом году программа фестиваля получилась необычной. Так, в афишу вошли два спектакля, в основе которых лежит античная трагедия "Медея". Разные режиссерские трактовки представлены в постановках "Медь Медеи" от Астраханского театра "Переферия" и "Театр Медеи", созданной петербургской театральной студией "АСБ".

Не теряет актуальности пластический театр. Язык движений доминирует в спектаклях "Дом Бернарды Альбы" от театра пластики "Д.О.М.", "Тополя и ветер" (постановка от "Балет.Театр"), "Двойник Доры Маар" ("Alter ego" из Уфы) и "Опасные связи" ("Комик-трест").

Также зрителей ждут постановки, заставляющие задуматься об абсурдности окружающей действительности. Так, нижегородский театр "К.А.Р.М.А" привезет спектакль "Сон смешного человека", авторский театр из Петрозаводска "Ad LIBERUM” покажет "Пир во время чумы", а Сергей Загребнев, актер московского "Театра на Покровке", представит моноспектакль "Записки Ковякина".

Ряд постановок предназначен для детей и для семейного просмотра. Так, театр "Карабаска" из Перми покажет спектакль "Прошу разрешения на жизнь", петербургский театр "ОФ" продемонстрирует "Муху Ц", "Простой театр" из Мурманска привезет "Самую красивую звезду". Еще одну постановку для юной аудитории покажет "Настольный театр" из Литвы.

Также в рамках фестиваля свои спектакли привезут театры из Словении и из Азербайджана.

Завершится конкурсная программа спектаклем театра "Передел" из города Скопин Рязанской области.