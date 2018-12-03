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03.12.2018 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге женщину отправили в колонию за продажу сына полицейскому

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Три года и восемь месяцев проведет в исправительной колонии общего режима гражданка Узбекистана, которая попыталась продать в Петербурге своего новорожденного сына. Покупателем выступил сотрудник полиции.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседаниях в Василеостровском районном суде женщина признала вину и объяснила свой поступок тяжелым материальным положением.

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Деньги даме нужны были, чтобы погасить накопившиеся в России долги и вернуться в Узбекистан. Своего сына женщина оценила в 275 тысяч рублей.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу отмечают, что сделка происходила на Васильевском острове возле дома по улице Кораблестроителей. Сотрудник полиции передал женщине 5 тысяч рублей, оставшаяся сумма была муляжом.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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