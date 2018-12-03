К 75-летию освобождения города от фашистской блокады в Санкт-Петербурге стартовала акция "Лица блокадного Ленинграда". Дата будет отмечаться 27 января 2019 года. Но уже сейчас на специальном сайте размещаются фотографии жителей блокадного города, а также сохранившиеся в семьях потомков воспоминания этих людей. Инициировал акцию телеканал "Санкт-Петербург".

- Идея возникла, когда, освещая траурную церемонию на Пискаревском кладбище, мы увидели десятки портретов погибших в блокаду ленинградцев, которые их родственники крепят на березы близ мемориала, - рассказала руководитель дирекции спецпроектов телеканала "Санкт-Петербург" Ольга Разина. - На кладбище - сотни безымянных могил, но память имеет свойство прорастать вот таким необычным образом.

И хотя акция стартовала совсем недавно, на сайте уже опубликованы десятки жизненных историй и портретов людей. Как ушедших, так и ныне живущих. Фотографии в редакцию телеканала участники проекта присылают в электронном виде.

Новый проект уже поддержала Президентская библиотека.

- Сегодня необходимо, чтобы информация о блокаде была точной, основанной на подлинных источниках, какими, без сомнения, являются и фотографии, и дневники, и мемуары, и устные воспоминания, сохраненные в семьях блокадников, - подчеркивает исполняющий обязанности генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин.

Планируется, что все материалы, собранные в ходе проекта, в будущем пополнят "блокадный фонд" Президентской библиотеки.