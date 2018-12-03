Адыгея заручилась поддержкой "Газпрома" в газификации региона

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

Были обсуждены вопросы газификации региона в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что в 2018 году "Газпром" завершил строительство нескольких межпоселковых газопроводов. До конца года планируется закончить сооружение газопровода к станице Дагестанской Майкопского района. Кроме того, компания окончила проектирование еще семи газопроводов - в Гиагинском, Красногвардейском, Тахтамукайском и Шовгеновском районах.

Одновременно "Газпром" ведет работу, направленную на увеличение производительности газотранспортных мощностей на территории республики. Так, продолжаются проектно-изыскательские работы для строительства газопровода-отвода и новой газораспределительной станции (ГРС) "Новый Сад". Она заменит старые ГРС - "Новый Сад", "Яблоновскую" и "Октябрьскую", загрузка которых достигла предельного уровня. Реализация проекта даст возможность подключения новых потребителей в Тахтамукайском районе.

В то же время актуальным остается вопрос исполнения обязательств региона по подготовке потребителей к приему газа.

Глава Адыгеи отметил конструктивное взаимодействие региона с ПАО "Газпром", эффективное выполнение совместных мероприятий в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве. Также Мурат Кумпилов поблагодарил Алексея Миллера за достигнутую договоренность о реализации в Адыгее программы "Газпром - детям", в рамках которой будет построено девять спортивных площадок.

"Адыгея находится в числе регионов-лидеров по уровню газификации. Однако для динамичного развития республики нам необходимы новые энергомощности. Данный вопрос - стратегический. От его решения во многом зависят темпы привлечения инвестиций, промышленного роста и строительство жилых микрорайонов, социальных объектов. Особенно это касается активно развивающихся Тахтамукайского и Теучежского районов, а также горной части республики, где создается туристический кластер. В этих зонах уже сегодня энергопотребности превышают имеющиеся мощности. Поэтому мы рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество с ПАО "Газпром" и решение обозначенных задач, влияющих на повышение качества жизни жителей региона", - отметил Мурат Кумпилов.

Между ПАО "Газпром" и Республикой Адыгея подписаны Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации.

В 2005-2017 годах "Газпром" инвестировал в развитие газификации региона 1,1 миллиарда рублей. Построено 13 межпоселковых газопроводов. Уровень газификации республики увеличен с 69,3 процента до 93,4 процента на 1 января 2018 года (в среднем по России - 68,1 процента).

На территории Адыгеи действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция "Газпрома" - в городе Майкопе. Продолжается строительство станции в ауле Тахтамукай.