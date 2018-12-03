Аксенов рассказал о планах зарегистрировать новые крымские бренды

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем выступлении в Совете Федерации РФ рассказал о планах производителей полуострова зарегистрировать несколько новых брендов на выпускаемые ими продукты и товары.

- Уже поданы заявки на регистрацию брендов "Крымский нарзан" и "Минеральная вода "Крымская", - уточнил Аксенов. - Некоторые производители сейчас оформляют документы для регистрации наименования места происхождения товара.

Этот процесс затягивается из-за отсутствия простой, быстрой и понятной всем процедуры регистрации брендов. Тем не менее Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод зарегистриует бренд "Крымское эфирное масло". Комбинат "Крымская роза" - "Крымская лаванда".

- Большие перспективы в плане регистрации имеют региональные бренды "Ялтинский лук", "Керченская сельдь", "Сакская грязь", "Сакская соль", - рассказал Аксенов.

В регистрации региональных брендов активно участвуют и виноделы. Например, уже зарегистрировано три наименования места происхождения товара - это "Вина игристые Новый Свет", а также "Магарач" и "Меганом".