"Бастионы" и "Балы" нанесли ракетные удары в Черном море

Противокорабельные комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота на учениях в Крыму нанесли ракетные удары по надводным целям в море. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совместно с мобильными береговыми комплексами разведки отработали нанесение условных ракетных ударов при развертывании с марша, - сообщил Рулев.

Военнослужащим была поставлена задача обнаружить надводные цели, выдать целеуказания, подготовить комплексы к запуску ракет в разных условиях.

Экипажи тренировались размещать технику в различных ландшафтах, менять боевой порядок и местоположение после применения оружия.

