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03.12.2018 10:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Грузовой трафик по Крымскому мосту в ноябре увеличился на 12 процентов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

С момента запуска движения по автодорожной части Крымского моста проехали уже более 3,3 миллиона автомобилей, в том числе в ноябре - 243,4 тысячи. А грузовой трафик за месяц возрос на 12 процентов. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Каждый день Керченский пролив в ноябре преодолевали по мосту в среднем 8,1 тысячи машин, причем легковой трафик в последний осенний месяц распределялся равномерно в направлении Тамани и Крыма. А вот грузовиков чуть больше едет в сторону полуострова, чем обратно на Кубань.

- За месяц по мосту проехали более 58 тысяч грузовиков, из них в Крым - более 30,5 тысячи, - уточнили в инфоцентре. - Это почти четверть от общего потока. Причем, интенсивность грузового движения продолжает расти - за ноябрь по мосту проехали на 1,9 тысячи грузовиков, или на 12 процентов больше, чем в октябре.

Напомним, ограничение на движение большегрузов по Крымскому мосту и автоподходам к нему снято с начала октября.

Экономика Транспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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