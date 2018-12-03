Грузовой трафик по Крымскому мосту в ноябре увеличился на 12 процентов

С момента запуска движения по автодорожной части Крымского моста проехали уже более 3,3 миллиона автомобилей, в том числе в ноябре - 243,4 тысячи. А грузовой трафик за месяц возрос на 12 процентов. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Каждый день Керченский пролив в ноябре преодолевали по мосту в среднем 8,1 тысячи машин, причем легковой трафик в последний осенний месяц распределялся равномерно в направлении Тамани и Крыма. А вот грузовиков чуть больше едет в сторону полуострова, чем обратно на Кубань.

- За месяц по мосту проехали более 58 тысяч грузовиков, из них в Крым - более 30,5 тысячи, - уточнили в инфоцентре. - Это почти четверть от общего потока. Причем, интенсивность грузового движения продолжает расти - за ноябрь по мосту проехали на 1,9 тысячи грузовиков, или на 12 процентов больше, чем в октябре.

Напомним, ограничение на движение большегрузов по Крымскому мосту и автоподходам к нему снято с начала октября.