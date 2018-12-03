Ростовчанка выиграла конкурс "Мисс мировая красавица"

Победительницей конкурса "Мисс мировая красавица" стала Халимат Айбазова из Ростова-на-Дону. Об этом сама девушка сообщила в своем Instagram.

"Вновь главная корона конкурса уезжает со мной! Я счастлива и буду достойно нести титул", - пообещала Айбазова.

Прежде чем попасть на финал фестиваля в Москве более тысячи участниц из 20 стран мира прошли отборочные этапы в своих городах.

Как указано в профиле Халимат, для нее это уже не первый успех в конкурсе красоты. За последние пару лет она собрала внушительную коллекцию титулов: "Мисс континентальная Европа", "Мисс Ростов", "Донская красавица" и "Мисс Черкесск".