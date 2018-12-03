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03.12.2018 11:37
Проект: В регионах

С начала года курорты Кубани приняли 16,5 миллиона туристов

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
На Кубани состоялось награждение победителей 15-го краевого конкурса лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп - 2018". Во время церемонии губернатор Вениамин Кондратьев поприветствовал участников мероприятия и сообщил, что с начала 2018 года курорты Краснодарского края приняли 16,5 миллиона туристов.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

- Хочу вас поздравить - курорты Краснодарского края побили очередной рекорд. В этом году Кубань уже приняла 16,5 миллиона туристов. Во многом благодаря вашей упорной работе в этом году край был признан лидером в России по развитию внутреннего туризма, - сказал глава региона.

Фото: Photoxpress
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Вениамин Кондратьев отметил, что одна из целей, заявленных в Стратегии развития региона до 2030 года, - привлечь свыше 22 миллионов отдыхающих в год, а это значит, что придется еще немало потрудиться.

- Комплекс туристических услуг стремительно растет и развивается, и наши курорты должны быть конкурентоспособными. Важно не просто произвести хорошее впечатление, а сделать каждого, кто приезжает на отдых, постоянным туристом, - заявил руководитель края.

Он также подчеркнул, что продолжится проведение классификации пляжных территорий, развитие агротуризма, бальнеолечения, создание новых объектов показа, например, туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, подчеркнул, что курорты края востребованы благодаря высокому качеству услуг и гибкой ценовой политике.

- За этим стоит огромный труд работников отрасли. И лучшие представители курортной сферы Кубани сегодня получают заслуженные награды, - сказал он.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили дипломы лауреатам конкурса "Курортный Олимп". 51 человек был удостоен наград.

- Хочу вас всех еще раз поздравить с победой. Мы уже многое смогли, а сможем еще больше, если останемся одной командой, - подытожил губернатор.

Тем временем

В 2013 году курорты Кубани посетили более 11 миллионов человек. Налоговые поступления в консолидированный бюджет края составили 4,3 миллиарда рублей. В прошлом году сумма превысила 7 миллиардов. За восемь месяцев 2018 года предприятия курортной и туристической сферы перечислили в бюджет почти 5 миллиардов рублей - на 14 процентов больше, чем за такой же период 2017 года.

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