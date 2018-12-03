На Кубани вспыхнул крупный пожар в производственном цеху

В кубанском городе Армавир начали тушить крупный пожар, который вспыхнул в производственном цеху на улице Матвеева. Огонь распространился на площади 650 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- К месту ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения, - рассказал начальник пресс-службы ГУ ЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Предварительно на месте ЧП погибших и пострадавших нет.

В МЧС сообщили также, что в тушении огня участвует несколько спецмашин, оснащенных шестью противопожарными стволами "Дельта" и четырьмя стволами "А".