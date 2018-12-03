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03.12.2018 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани вспыхнул крупный пожар в производственном цеху

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанском городе Армавир начали тушить крупный пожар, который вспыхнул в производственном цеху на улице Матвеева. Огонь распространился на площади 650 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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- К месту ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения, - рассказал начальник пресс-службы ГУ ЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Предварительно на месте ЧП погибших и пострадавших нет.

В МЧС сообщили также, что в тушении огня участвует несколько спецмашин, оснащенных шестью противопожарными стволами "Дельта" и четырьмя стволами "А".

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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