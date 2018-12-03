В аэропорту Симферополя из-за погоды задержаны несколько рейсов

В аэропорту Симферополь из-за утреннего тумана не смогли совершить посадку несколько самолетов разных авиакомпаний. Об этом "РГ" сообщили в пресс-служба аэрогавани.

В частности, задержаны лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот", "Глобус", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер" из Москвы, а также самолет авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга и "Аэрофлота" из Сочи. Самолеты выбившихся из графиков самолетов задерживаются соответственно и на вылет.

Часть задержанных рейсов направлены на аэродром в Анапе, а интернет-сервис для отслеживания самолетов показывает, что несколько бортов вынужденно наматывают круги в районе озера Сиваш.

- Сейчас аэропорт уже возобновил работу в обычном режиме, и службами аэропорта формируется оптимальный график обслуживания задержанных судов, - рассказали в пресс-службе. - Пассажирам предоставляются все необходимые услуги.