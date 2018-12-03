В Астрахани зарегистрировали бренды воблы и верблюда

В Астраханской области зарегистрировали два региональных бренда: "Астраханская вобла" и "Астраханский верблюд", сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

- Мною было дано поручение всем членам Совета Федерации зарегистрировать как минимум по два региональных бренда в течение года. Первые результаты уже есть, - сказала Матвиенко.

Это не единственный пример. Так, в Северной Осетии появился новый бренд минеральной воды - "Нижний Кармадон", в Белгородской области - "Старооскольская глиняная игрушка", а в Башкирии - музыкальный инструмент курай.

Ранее правительство Астраханской области сообщало о планах также брендировать местную икру, арбузы и томаты. Госрегистрация наименований позволит защитить продукцию от недобросовестной конкуренции, когда сторонние продавцы выдают свои товары за выращенные в том или ином регионе.

По данным регионального минсельхоза, уловы воблы в волжской акватории по итогам 2017 года увеличились. Выращивание карповых видов рыб, к которым и относится вобла, осуществляется в прудах инженерного типа и ильменях.

Также в Астраханской области насчитывается более трех тысяч бактрианов (двугорбых верблюдов) калмыцкой породы - это 70 процентов всего поголовья верблюдов в России.