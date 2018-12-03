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03.12.2018 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП в Астраханской области погиб один человек и пострадали пятеро

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

В Астраханской области на 21-м километре автодороги Ахтубинск - Верхний Баскунчак 61-летний водитель автомобиля "ГАЗ-3110" во время обгона выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с LADA.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, предполагаемый виновник аварии получил перелом кости таза. Его 41-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

50-летний водитель LADA получил ушиб грудной клетки и переломы ребер. Также пострадали три его пассажира: у 48-летней женщины диагностирована черепно-мозговая травма и рваные раны; у 49-летнего мужчины аналогичный диагноз, а также тупая травма живота и множественные переломы ребер; у 50-летнего мужчины компрессионный перелом позвоночника и ушибы.

Все пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Полиция проводит процессуальную проверку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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