В ДТП в Астраханской области погиб один человек и пострадали пятеро

В Астраханской области на 21-м километре автодороги Ахтубинск - Верхний Баскунчак 61-летний водитель автомобиля "ГАЗ-3110" во время обгона выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с LADA.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, предполагаемый виновник аварии получил перелом кости таза. Его 41-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

50-летний водитель LADA получил ушиб грудной клетки и переломы ребер. Также пострадали три его пассажира: у 48-летней женщины диагностирована черепно-мозговая травма и рваные раны; у 49-летнего мужчины аналогичный диагноз, а также тупая травма живота и множественные переломы ребер; у 50-летнего мужчины компрессионный перелом позвоночника и ушибы.

Все пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Полиция проводит процессуальную проверку.