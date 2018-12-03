В Краснодаре из-за тумана задержали восемь авиарейсов

В Краснодаре сильный утренний туман стал причиной задержки восьми авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани города.

- Один из задержанных авиарейсов совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону, - сообщила официальный представитель аэропорта Краснодар Анна Шалимова. - С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Улучшение погодных условий ожидается в ближайшее время.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, самолеты опаздывают на прибытие в Краснодар из Ростова-на-Дону, Нижнекамска, Худжанда и Москвы. В свою очередь, на вылет задержаны рейсы в Москву. Максимальная задержка рейсов на вылет и прилет составляет четыре часа.