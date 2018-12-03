В Крыму осуждены три телефонных террориста

Крымские суды вынесли приговоры трем телефонным террористам, которые обращались в правоохранительные органы с ложными сообщениями о минировании или готовящихся терактах на различных объектах.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Ялтинский городской суд осудил 24-летнего местного жителя, который в апреле 2018 года три раза по телефону рассказывал о минировании Ялтинского автовокзала и угрозе его подрыва. На лжеминера завели дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Наказание за такую "шалость" - три года лишения свободы с испытательным сроком полтора года.

В свою очередь, Бахчисарайский районный суд вынес приговор жителю Бахчисарая, который в апреле предупредил дежурного ОМВД о готовящемся теракте в одной из воинских частей Инкермана. За свою шутку осужденный проведет 300 часов на исправительных работах.

Наконец, третьему телефонному террористу суд назначил шесть месяцев исправительных работ за дезинформацию о готовящемся террористическом акте на железнодорожном вокзале Бахчисарая.

Желающих и дальше "шутить" таким образом УФСБ предупреждает, что современные технические средства позволяют легко и быстро вычислить лжеминеров, наказание которым неминуемо вынесет суд.