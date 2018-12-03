В Сочи два горных курорта этой зимой введут единый ски-пасс

Уже этой зимой 135 километров горнолыжных трасс сразу двух сочинских курортов - "Розы Хутор" и "Газпрома" - будут доступны по единому ски-пассу. Об этом в понедельник сообщили в их пресс-службах.

- Соответствующий договор подписан. Если раньше туристам в течение одного дня приходилось отдавать предпочтение склонам конкретного комплекса или при переходе на другой курорт снова покупать ски-пасс, то с этого года все значительно упрощается, - сообщается в официальном пресс-релизе. - По единому билету будет доступно 135 километров трасс. На выбор несколько тарифов в зависимости от периода использования: разовый, сезонный абонемент и абонемент на несколько дней (от двух до семи суток).

Напомним, знаковое для любителей горных лыж и сноуборда решение о создании единого ски-пасса для горных курортов олимпийской столицы было принято еще в начале прошлого года председателем правительства РФ.

В будущем нововведение обещают распространить на все действующие здесь горнолыжки. Так, пока в единую сеть не вошел лишь горный курорт "Горки Город". Так, единую зону катания планируется создать за счет строительства дополнительных канатных дорог, которые соединят трассы всех курортов на хребте Аибга.

Тем временем, традиционно первым открыл свои склоны для катаний горный курорт "Горки Город", через несколько недель станут частично доступны и некоторые трассы "Газпрома", а позже всех - в середине декабря - должна заработать "Роза Хутор".