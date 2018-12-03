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03.12.2018 22:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кабала под два процента

Верховный суд РФ уточнил права заемщиков микрофинансовых организаций
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
О сумасшедших процентах и, соответственно, таких же суммах, которые вынуждены платить должники микрофинансовых организаций, в последнее время много и регулярно говорят все - политики, экономисты, журналисты. Занимая крохотную сумму, что называется, "до зарплаты", граждане попадают в настоящую кабалу. Государство все пристальней изучает деятельность этих контор, которых в последние годы расплодилось неимоверное количество, и старается ограничить их аппетиты.
По разъяснению Верховного суда, проценты по микрозайму не должны разорять граждан. Фото: Александр Корольков По разъяснению Верховного суда, проценты по микрозайму не должны разорять граждан. Фото: Александр Корольков
По разъяснению Верховного суда, проценты по микрозайму не должны разорять граждан. Фото: Александр Корольков

Верховный суд РФ не остался в стороне. Совсем недавно он изучил один такой спор - микрофинансовая организация предъявила иск к своей заемщице из Ростова-на-Дону. Женщина не смогла вовремя вернуть деньги, и фирма потребовала с нее через суд умопомрачительную сумму.

Все началось с того, что жительница Ростова-на-Дону взяла в местной микрофинансовой конторе 15 тысяч 350 рублей. Вернуть их, судя по договору, должна была в течение 15 дней. У нее это не вышло. За просрочку гражданка должна была платить по два процента за день просрочки.

В иске было сказано, сколько ростовчанка им должна - с учетом пени и понесенных фирмой расходов за взятые 15 тысяч рублей с ответчицы потребовали отдать микрофинансовой организации 279 тысяч 537 рублей.

У должницы процентная ставка за заем оказалась в 91,5 раза больше ставки рефинансирования ЦБ

Ростовчанка с иском не согласилась и написала в возражениях, что у нее процентная ставка за пользование займом оказалась в 91,5 раза больше ставки рефинансирования, установленной Банком России, а размер процентов превышает сумму займа больше чем в 15 раз. Против долга она не возражала, но была в шоке от процентов.

Однако ответчице не повезло - местные суды встали на сторону микрофинансовой организации и решили спор в ее пользу. В Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда затребовали дело, изучили его и местные решения отменили.

Вот что сказал Верховный суд. Он начал с Гражданского кодекса. Статья 421 кодекса говорит, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Другая статья того же кодекса, 807-я, говорит, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег. Статья, 809-я, говорит, что тот, кто дает деньги, имеет право на получение процентов "в порядке, определенном договором". Если в договоре нет условия про проценты, то их размер определяется "существующей в месте жительства заимодавца" практикой. А если заимодавец - юридическое лицо, то "в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком долга или его части.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Верховный суд сказал, что возможность установления процента "не может рассматриваться как нарушающая принцип свободы договора". Проценты являются платой за пользование деньгами и не могут быть снижены судом.

Но в то же время, подчеркнул высокий суд, особенности предоставления займа под процент гражданину "в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами". В частности, порядок, размер и условия микрозаймов предусмотрены законом N 151. Он так и называется - "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Приняли его в 2010 году. Что важного для граждан сказано в этом законе? В законе записано, что обязательства заемщика микрозайма имеют срочный характер и ограниченный установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов и ответственности заемщика.

Принцип свободы договора, указал Верховный суд, не исключает обязанности суда оценить условия конкретного договора с "точки зрения разумности и справедливости". В понимании ВС условия договора "с одной стороны, не должны быть обременительными для заемщика, а с другой - должны учитывать интересы кредитора".

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ подчеркнула, что это положение имеет особое значение в том случае, когда спор связан с деятельностью микрофинансовых организаций, которые дают небольшие суммы на короткий срок, чем обусловливается возможность установления повышенных процентов за длительный срок пользования микрозаймом, который выдается на короткий срок. Иначе это приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций.

Фото: depositphotos
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Расчет истца - взыскать с гражданки 732 процента за 891 день просрочки поддержал районный суд. Он исходил из того, что проценты продолжают начисляться после того, как закончился срок действия займа - 15 дней. Но, по мнению Верховного суда, вывод районных коллег "противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма", потому что "фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование микрозаймом".

В нашем случае срок займа по договору составлял 15 календарных дней. В договоре есть пункт, в котором сказано, что в случае нарушения срока возврата более чем на 14 дней, заемщик платит штраф в размере 1000 рублей.

Верховный суд из всего сказанного делает такой вывод. Начисление процентов после окончания срока действия договора, которые установлены тем же договором на 15 календарных дней, "нельзя признать правомерным".

Поэтому местным судам это дело Верховный суд РФ велел пересмотреть по новой. Но обязательно с учетом своих рекомендаций.

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