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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Небо для туристов

Открываются регулярные авиарейсы на Кавказ и в Среднюю Азию
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Волгоград и столицы Узбекистана, Армении и Грузии свяжут регулярные авиарейсы. Перевозчиком выступит компания "Уральские авиалинии". Уже можно купить билеты в Ташкент на 11 декабря. Расстояние от Волгограда до столицы Узбекистана самолет "покроет" чуть более чем за три часа.

11 декабря состоится и первый рейс и в Ереван. Вылеты - каждый вторник и пятницу, длительность полета - один час 45 минут. А обратно борт будет прибывать по понедельникам и пятницам. Полететь в Тбилиси можно будет с 18 декабря. Отправление - по вторникам. Время в пути - один час 40 минут. В Волгоград судно будет прибывать также по вторникам.

Фото: РИА Новости
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В Волгограде надеются, что не только горожане и жители всего региона устремятся на экзотический и гостеприимный Кавказ, но и в свою очередь жители Узбекистана, Армении и Грузии захотят осмотреть волжские просторы. "Главное - организовать улицу с двухсторонним движением. Мы понимаем, что наш туристический потенциал и потенциал партнеров высок. У нас есть что показать гостям, встречный поток для нас очень важен", - заявил председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко.

- У нас появляются дополнительные направления. Ереван всегда был до 2013 года, теперь возобновляем. Ташкент был востребован, но последовал спад спроса в 2014-15 годах. Направление на Тбилиси и Батуми очень динамично развивается. Для начала мы открываем Тбилиси. Продажи открыты, - рассказал коммерческий директор международного аэропорта Волгограда Евгений Садилов.

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