На Ямале эвакуировали колледж из-за пожара

Здание филиала Ямальского многопрофильного колледжа в городе Лабытнанги на улице Дзержинского сегодня утром пришлось эвакуировать из-за пожара.

ЧП случилось приблизительно в 10:30. За считанные минуты персонал колледжа вывел всех находившихся в здании на улицу.

"Когда огнеборцы прибыли на место, наблюдалось задымление в кабинете на втором этаже. Через четверть часа пожар был локализован на площади 15 квадратных метров, а в 11.24 - полностью потушен", - сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО.

Никто в результате происшествия не пострадал. Дознаватели выясняют обстоятельства возгорания.