Самые высокие зарплаты у жителей Ямала, Чукотки и Ненецкого АО, а самые низкие заработки - в Адыгее, КБР, Псковской области. Исследование провел РИА Рейтинг, основным показателем ранжирования стала доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей в месяц.

- В зарплатном рейтинге РИА не учитывалась покупательская способность населения, - рассказал "РГ" завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. - Более объективными считаю коэффициенты, которые использует минфин при расчете дотаций, они связаны с так называемым индексом бюджетных расходов, и вот он как раз показывает удорожание стандартного набора бюджетных услуг от региона к региону.

В лидерах регионов с самыми высокими зарплатами - ЯНАО. Это объясняется спецификой экономики региона, которая завязана на добыче углеводородов, прокомментировали "РГ" данные исследования в правительстве ЯНАО.

Средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа в округе действительно больше 100 тысяч рублей. И это самый высокий показатель не только на Ямале, но и по России в целом. Четверть всех занятых в экономике - это работники ТЭКа, и на эти предприятия приходится больше трети всего фонда заработной платы в округе. У нефтегазовых предприятий достаточно средств, чтобы устанавливать повышенную зарплату своим сотрудникам.

Приличную планку заработной платы в регионе стараются держать и для работников социально востребованных профессий. Так, зарплата школьного учителя в Салехарде, по данным Ямалстата, составляет 92 880 рублей, у врача доходит и до 180 тысяч, под 80 тысяч рублей получают работники культуры. Врачам стараются платить, поскольку регион традиционно испытывает дефицит в медицинских специалистах. Но вот в других сферах довольствие выходит куда скромнее. В сфере ЖКХ и строительстве, например, получают чуть больше 60 тысяч рублей, средняя зарплата инженера - 58 тысяч.

Чукотский автономный округ занял вторую строчку в зарплатном рейтинге, в регионе более100 тысяч рублей в месяц получают 26 процентов всех работающих. По нашим подсчетам, это примерно 7,5 тысячи жителей Чукотки. На что тратят жители такую зарплату? В основном на еду. Литр молока здесь стоит 120 рублей, килограмм хлеба (ржаного и пшеничного) - 150 рублей, моркови - 195, яблок - 341 рубль.

Считается, что хорошо зарабатывают и в Ненецком округе (особенно в "нефтянке"), но и много тратят. Действительно, какую статью расходов ни возьми - в НАО она будет выше, чем в Архангельской области, в состав которой территориально входит округ. Значительная часть ненецких зарплат уходит на авиатранспорт: до "большой земли" из округа можно долететь только самолетом. Цена билета до Архангельска или Москвы и обратно примерно одинакова - 16-18 тысяч рублей.

В аутсайдеры рейтинга попали Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Псковская область, Дагестан. Так, по данным РИА Рейтинг, 45,7 процента дагестанцев получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц. "Эти регионы характеризуются низким уровнем жизни,- говорит Владимир Климанов.- Хотя стоит отметить, что и уровень потребностей там тоже ниже, например, в силу более благоприятных климатических условий.