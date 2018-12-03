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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поддали жару

СКР измерит температуру в самолете
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Следственный комитет РФ проверит факт высокой температуры в самолете, на котором летела группа "Чайф".

Корреспонденту "РГ" в ведомстве объяснили, что они установят причины и обстоятельства произошедшего.

Предварительно известно, что у самолета, летевшего из Екатеринбурга в Новосибирск, сломался кондиционер и в салон шел горячий воздух. Жарко было так, что некоторым пассажирам стало плохо.

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На борту этого самолета находились музыканты группы "Чайф". Тот полет с самого начала не задался. Пассажиров долго держали на летном поле в автобусе с открытыми дверями при температуре воздуха минус 25 градусов. Оказалось, один из пассажиров задержался. А когда наконец-то все расселись в самолете, почувствовали, что из кондиционеров идет горячий воздух.

Проводники успокаивали пассажиров и уверяли, что как только они взлетят и наберут высоту, всем станет легче.

Пока СК не знает, почему так произошло, СМИ приводят слова пилота о том, что трудности с температурой воздуха в салоне были связаны с "включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем. Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку и запуск двигателей, и температура в салоне будет нормальной". Но даже когда взлетели, легче не стало. Пассажиры терпели, но примерно через полчаса после взлета не выдержали. Начались возмущения. Кому-то стало плохо.

Авиакомпания пока молчит.

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