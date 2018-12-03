В Челябинске спасли привязанного к дереву ротвейлера

В Курчатовском районе Челябинска на лыжной базе местная жительница нашла привязанного к дереву ротвейлера в наморднике. Животное замерзало, и женщина, не дождавшись хозяев пса, вызвала зоозащитников.

"Вероятно, собаку привязали и оставили на морозе либо в субботу вечером, либо в воскресенье ночью, он уже сильно замерз и был голодный", - рассказала агентству РИА Новости руководитель зооприюта Полина Кефер.

На базу приехала волонтер и забрала животное. Сейчас ротвейлер находится в приюте. Он отсиживается в тепле, гулять не выходит. Зоозащитники обещают найти ему нового, более заботливого и ответственного, хозяина.