В Нижнем Тагиле поймали гипнотизершу из Вологды

Жители Нижнего Тагила помогли полицейским поймать "целительницу" из Вологды. "Подозреваемая 28 ноября обманом похитила золотые украшения у сотрудницы местной поликлиники", - сообщил "РГ" глава пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Мошенница попала в поле зрения камер наружного наблюдения, информацию об ее розыске разместили в местных СМИ, после чего на номер 112 позвонила женщина и сообщила, что у дома на улице Фрунзе видела похожую гражданку.

"Позвонившая женщина работает в торговом павильоне. Она увидела цыганку в приметном пуховике, когда та проходила мимо с очередной жертвой. Продавец выбежала на улицу, прихватив с собой овчарку. По дороге она стала кричать и звать на помощь прохожих, которые в итоге и не позволили гипнотизерше ретироваться", - рассказал пресс-атташе региональной полиции.

Задержанную доставили в дежурную часть. Потерпевшая уже опознала ее. Любительница чужих драгоценностей - уроженка Вологды 1977 года рождения. По ее словам, они с мужем и внуком приехали в Нижний Тагил из Перми, чтобы купить дом.

"Она не отрицает, что заходила в поликлинику в поисках работы и беседовала с медсестрой, якобы читала той молитвы. Не отрицает она и то, что взяла украшения, но утверждает, что медработник отдала их ей сама в знак благодарности за помощь. Сотрудница поликлиники в свою очередь уверена, что находилась под гипнозом", - говорит полковник Горелых.

Украшения изъяты - продать их мошенница не успела. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Кстати, у следствия есть основания полагать, что случай в поликлинике - не единственный на счету заезжей гадалки.