В Нижнем Тагиле завершился мужской этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, собравший элиту этого вида спорта. Особое внимание было приковано к выступлению Евгения Климова, который недавно одержал историческую победу на соревнованиях такого же ранга в польском местечке Висла.

Японец Рею Кобаяси на трамплине комплекса "Аист" выиграл второй старт, продолжая лидировать в зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости

Турнир во втором по численности населения городе Свердловской области состоял из двух отдельных стартов. На большом трамплине К-120 победили немец Йохан Форфанг и японец Рею Кобаяси. Причем летающий лыжник из Германии добавил к своему "золоту" еще и "серебро", а спортсмен из Страны восходящего солнца помимо награды высшего достоинства увозит из России также и "бронзу". Климов выступил достаточно стабильно, но без особого блеска - 11-е и 8-е места.

В общем зачете Кубка мира Кобаяси упрочил свою лидирующую позицию, набрав 420 очков. На втором месте в этой классификации поляк Петр Жила (285), который в Нижнем Тагиле дважды поднимался на пьедестал, заработав "серебро" и "бронзу". Сильнейшую тройку замыкает еще один представитель Польши, трехкратный олимпийский чемпион Камиль Стох (276). Климов - пока на восьмой строчке (161). В Кубке наций впереди Польша (91125), далее идут Германия (1035) и Япония (758). Сборная России на седьмой позиции (330), опережая Швейцарию, Чехию и Финляндию.

Соревнования в комплексе "Аист" состояли из двух отдельных стартов

- Соревнования прошли на самом высоком уровне, и мы традиционно получили высокие оценки Международной федерации лыжного спорта (FIS). Уверен, что зрители получили удовольствие от атмосферы праздника, которая всегда присутствует на спортивном комплексе в Нижнем Тагиле, - заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Теперь в середине марта будущего года Нижний Тагил должен принять женский этап Кубка мира.