Жительницы Югры отдала 670 тысяч аферистам за обещание "освятить" деньги

Жительница Сургутского района Югры перевела на счет мошенников 670 тысяч рублей: они обещали ей "освятить" деньги, избавив тем самым от "родового проклятия".

Началось все в сентябре, когда 46-летняя жительница села Угут купила в интернете амулет от сглаза. Через какое-то время ей начали звонить неизвестные и говорить, что на ее семью наложено проклятье. Так сложилось, что в это время у югорчанки начали болеть дети, так что она поверила в рассказы мошенников и пожелала с их помощью избавиться от "проклятия".

"В течение двух месяцев она перевела на счет лжецелителей 670 тысяч рублей, чеки по их указанию сжигала. Они заверили женщину, что переведенные средства должна освятить некая "бабушка", после чего их вернут женщине. Однако после получения денег аферисты отключили телефон", - рассказали в пресс-службе МВД по ХМАО-Югре.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "мошенничество"