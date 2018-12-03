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03.12.2018 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительницы Югры отдала 670 тысяч аферистам за обещание "освятить" деньги

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жительница Сургутского района Югры перевела на счет мошенников 670 тысяч рублей: они обещали ей "освятить" деньги, избавив тем самым от "родового проклятия".

Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области
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Началось все в сентябре, когда 46-летняя жительница села Угут купила в интернете амулет от сглаза. Через какое-то время ей начали звонить неизвестные и говорить, что на ее семью наложено проклятье. Так сложилось, что в это время у югорчанки начали болеть дети, так что она поверила в рассказы мошенников и пожелала с их помощью избавиться от "проклятия".

"В течение двух месяцев она перевела на счет лжецелителей 670 тысяч рублей, чеки по их указанию сжигала. Они заверили женщину, что переведенные средства должна освятить некая "бабушка", после чего их вернут женщине. Однако после получения денег аферисты отключили телефон", - рассказали в пресс-службе МВД по ХМАО-Югре.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "мошенничество"

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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