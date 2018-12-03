Регионам помогут решить проблему недостроев

Минстрой начал готовить программу финансовой поддержки регионов для решения проблемы обманутых дольщиков, сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

По данным минстроя, в стране насчитывается 898 долгостроев с обманутыми дольщиками. Это больше, чем в начале года, когда проблемных объектов числилось 836. В реестре обманутых дольщиков 37,6 тысячи человек, на 10 с лишним процентов больше, чем на начало года. При этом речь идет о большем количестве пострадавших. Договоры долевого участия редко включают всех членов семьи, а самые частые покупатели квартир - это именно семьи.

Сегодня 13 из 100 домов переходят в проблемные

Раньше в качестве федеральной поддержки использовался инструмент предоставления участков земли для застройщиков в обмен на квартиры. Всего за последние два года регионы получили 256 гектаров земли на эти цели. "Субъекты пытаются найти заинтересованных застройщиков, которые в обмен на эти участки предоставят квартиры людям, попавшим в категорию обманутых дольщиков. Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя", - заявил Якушев. Он отметил, что регионы по-прежнему нуждаются в финансовой поддержке.

Осенью 2017 года были опубликованы "дорожные карты" по проблемным объектам. В том же году субъекты РФ обязали направлять в минстрой региональные планы-графики, содержащие меры по решению проблем обманутых дольщиков. За реализацию этих планов регионы отвечали самостоятельно, дополнительного финансирования на эти цели из федерального бюджета предусмотрено не было.

В итоге сегодня Москва является, пожалуй, единственным регионом, который берет на себя обязательства по завершению проблемных объектов и справляется с ними. В остальных растет недовольство граждан и множатся спорные управленческие решения. Обманутые дольщики Татарстана и Красноярска провели в минувшие выходные митинг, требуя достройки своих домов. Саратовские дольщики попросили передать их дома на федеральный уровень, так как на встрече с ними члены правительства и депутаты Саратовской области сообщили, что денег на достройку брошенного дома у региона нет. Кроме того, от региональных властей все чаще звучат призывы к обманутым дольщикам самостоятельно решать свои проблемы. К примеру, замминистра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков на встрече с обманутыми дольщиками в Студгородке Красноярска призвал их достроить многоэтажку на свои средства. Для этого он предложил им продать имеющееся жилье.

Случаи достройки объектов за счет дольщиков тоже имеются. В Улан-Удэ люди собрали дополнительно 7,5 миллиона рублей на завершение работ, благо дом был практически готов. Однако и эта история пока не закончилась мирно. На достройку нужны еще деньги, а дольщики недовольны председателем ЖСК и не готовы платить ни рубля.

"По статистике сегодня 13 из 100 домов переходят в проблемные, а потери на этих объектах составляют в среднем 50 процентов средств", - комментирует Николай Алексеенко, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Стоимость достройки всех проблемных домов в стране оценивается в 400-600 миллиардов рублей. При этом далеко не всегда дом имеет смысл достраивать. "Если объект по итогам экспертизы находится на низкой стадии готовности и при этом число пострадавших дольщиков несущественно, то в ряде случаев целесообразнее предложить дольщикам соответствующие выплаты", - считает Николай Алексеенко.