Рестораны обогнали банки по числу утечек платежных данных

Организации сфер розничной торговли и услуг гостеприимства наиболее подвержены утечкам платежных данных в мире, показало исследование аналитического центра InfoWatch.

Объем скомпрометированной в отрасли информации за 2016-2017 годы превысил 100 миллионов записей данных, при этом в 2017 году произошел резкий рост числа инцидентов, связанных с утечкой платежной информации - до 60 процентов против 40 процентов годом ранее. Это самый высокий показатель доли утечек финансовых данных среди всех отраслей в мировом распределении.

"Доля утечек платежных данных в сегменте ключевых потребительских услуг - розничной торговли, гостиничном бизнесе и общественном питании - сегодня даже выше, чем в организациях финансово-кредитной сферы, которая традиционно считалась главной мишенью для похитителей чувствительной информации, - отметил аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук. - Резкий рост утечек платежных данных в ритейле связан с тем, что отрасль находится в активной фазе цифровой трансформации, когда внедряются новые формы оплаты и взаимодействия с клиентом, а объемы информации, которые обрабатываются в торговых сетях, отелях, ресторанах и кафе, стремительно увеличиваются. Укрупнение хранилищ таких данных повышает интерес к ним со стороны злоумышленников".

Более половины (55 процентов) инцидентов в исследуемой отрасли в мире были сопряжены с внешними атаками, которые в 70 процентах случаев приводили к утечке платежных данных. По вине инсайдеров произошло 45 процентов от общего числа инцидентов, из них около половины были связаны с утечкой финансовой информации. При этом наиболее чувствительная информация - коммерческая тайна и ноу-хау - утекала из-за действий самих сотрудников организаций сферы ретейла, общепита и услуг гостеприимства в пять раз чаще, чем по вине внешних злоумышленников.